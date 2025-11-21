نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يستعد للعودة للانتصارات أمام نوتنجهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هوجو إيكتيكي، لاعب ليفربول، أن مواجهة فريقه المقبلة ضد نوتنجهام فورست تمثل فرصة لاستعادة الفريق لسلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيكتيكي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «نحن متحمسون للغاية للعودة إلى الانتصارات، ونتطلع لتحقيق ذلك بدءا من مباراة نوتنجهام فورست».

وأضاف اللاعب: «بدأنا الموسم بشكل جيد وحققنا الفوز في معظم المباريات، لكننا واجهنا بعض الهزائم بسبب ضغط المباريات وعدم الانسجام أحيانا. الآن هناك ترابط كبير بين اللاعبين للتغلب على المرحلة الماضية واستعادة النتائج الإيجابية».

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام فورست غدا السبت ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، ويحتل الفريق حاليا المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

