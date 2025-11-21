نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: جاهزون لمواجهة شبيبة القبائل ونسعى للفوز باللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق استعد بشكل جيد لمبارة شبيبة القبائل الجزائري التي تجمع الفريقين غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد القاهرة: «تعودنا على التركيز الشديد، ونعرف أهمية وقيمة المباراة ونسعى إلى تحقيق الفوز، خاصة أن الفريق حصل على دفعة معنوية بعد الحصول على كأس السوبر وعقب نهاية فترة الأجندة الدولية».



وأضاف أن الأهلي يتواجد في مجموعة متوازنة وجاهز لمواجهة أي فريق، ومن يرغب في الحصول على اللقب، عليه أن يكون جاهزا لمواجهة الجميع.



وأكمل: «تركيز الفريق كبير أمام منافس يملك خبرات عديدة ونتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل.. ومنذ العودة إلى التدريبات الجماعية، هناك اهتمام بكل التفاصيل وهدفنا الفوز في مباراة الغد».

