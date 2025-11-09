نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد يفوز على ايديال بهدفين مقابل هدف ويتصدر دوري القسم الثاني للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق بورفؤاد لكرة القدم النسائية سلسلة انتصاراته المتتالية بفوز جديد على نظيره ايديال بهدفين مقابل هدف بالجولة التاسعة من بطولة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية وتألق الفريق بالمباراة التي أقيمت على ملعب ذا فيلد في المعادي.

و سجل فريق بورفؤاد هدفي اللقاء عن طريق رنيم كريم الهدف الأول من ركلة جزاء، قبل أن تضاعف بليسنج النتيجة لينتهي اللقاء بفوز بورفؤاد وتصدره لجدول دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية برصيد 21 نقطة.

‎ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره حدائق حلوان يوم السبت المقبل الساعة الثانية والنصف مساءً بالجولة العاشرة للدوري الممتازب بملعب جولدن جيتس الاسمرات