نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.. تحديد صاحب المركز الثالث في كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الأحد، 9 نوفمبر 2025، إلى ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لمتابعة مباراة تحديد المركز الثالث في كأس السوبر المصري 2025، والتي تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

تأتي هذه المباراة بعد أن خسر فريق بيراميدز في نصف النهائي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-5، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، فيما خسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ليكون اللقاء اليوم فرصة لكل فريق لإنهاء البطولة بفوز ورفع كأس المركز الثالث.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 2:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:45 مساءً بتوقيت السعودية، 2:45 بتوقيت ليبيا، و4:45 عصرًا بتوقيت الإمارات.

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت، والتي تمتلك حقوق البث لمباراة اليوم، وكذلك عبر قنوات أبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.

تردد القنوات الناقلة:

أون سبورت 2:

التردد: 11861

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

أبوظبي الرياضية 1:

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي محمد الشامسي، لتقديم تجربة مشاهدة حية ومميزة لمتابعي البطولة.

التفاصيل الفنية للمباراة

أقيم الاجتماع الفني للمباراة في إستاد آل نهيان، حيث تم الاتفاق على ارتداء فريق بيراميدز الزي الأسود الكامل مع حارس مرمى أخضر كامل، بينما يرتدي نادي سيراميكا اللون الأبيض مع حارس مرمى برتقالي كامل.

طاقم التحكيم:

حكم الساحة: عمر محمد آل علي (الإمارات)

حكم مساعد أول: محمد أحمد يوسف (الإمارات)

حكم مساعد ثاني: ياسر سبيل المرشدي (الإمارات)

حكم رابع: ناصر علي يوسف (الإمارات)

حكم الفيديو: إيجور دي أوليفييرا (برازيلي)

مساعد حكم الفيديو: أحمد سعيد النقبي (الإمارات)

تشكيلة الفريقين المتوقعة

بيراميدز:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

الهجوم: فيستون ماييلي

سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسين السيد – رجب نبيل – محمد عادل – سعد سمير

الوسط: عمرو السولية – أحمد بلحاج – أيمن موكا – إسلام عيسى – صديق إيجولا

الهجوم: فخري لاكاي

ترتيب الفريقين في الدوري المصري قبل المباراة

تتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بعد أن سجل كلا الفريقين أداءً قويًا في الموسم الحالي.

الفريق المركز النقاط الفوز التعادل الخسارة الأهداف له الأهداف عليه سيراميكا 1 26 8 2 2 15 5 بيراميدز 4 20 6 2 1 15 5

الجوائز المالية لكأس السوبر المصري 2025

يحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على 50 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 50 ألف دولار أيضًا، فيما تُمنح جائزة البطولة الكبرى للفائز بلقب كأس السوبر المصري والتي استضافتها الإمارات للفريقين النهائيين: الأهلي والزمالك.

أهمية المباراة

تشكل مباراة تحديد المركز الثالث فرصة للفريقين لإنهاء الموسم بمكاسب معنوية، بالإضافة إلى تعزيز الروح التنافسية بين اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري، حيث يسعى كل فريق لتقديم أفضل أداء أمام الجماهير العربية والمصرية.

كما تمثل هذه المباراة فرصة لتعويض الخسارة في نصف النهائي، وإظهار قوة كل فريق، سواء من الناحية الفنية أو التكتيكية، أمام مشجعين متحمسين تابعين لبطولة كأس السوبر المصري.

يمكن متابعة المباراة مباشر لحظة بلحظة عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية، مع ملخص لأهم أحداث اللقاء وأهداف الفريقين، إضافة لتقارير عن أداء اللاعبين، البطاقة الصفراء والحمراء، والركلات الترجيحية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.