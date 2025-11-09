نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر بيراميدز ضد سيراميكا.. صراع برونزية السوبر المصري 2025 في أبوظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه عشاق الكرة المصرية اليوم الأحد، 9 نوفمبر 2025، لمتابعة مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن فعاليات كأس السوبر المصري 2025، على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

تأتي المباراة بعد انتهاء نصف نهائي البطولة، حيث خسر بيراميدز بركلات الترجيح أمام الزمالك بنتيجة 4-5 بعد التعادل السلبي، بينما خسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وتهدف مواجهة اليوم إلى حسم برونزية البطولة وإسعاد الجماهير المصرية في الإمارات وخارجها.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:45 مساءً بتوقيت السعودية، و4:45 بتوقيت الإمارات.

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر قنوات ON Sports 2، وأبوظبي الرياضية 1 HD، والتي توفر البث الحي والحيادي للقاء، مع تعليق مميز من المعلق محمد الشامسي.

تردد القنوات:

أون سبورت 2: التردد 11861، نايل سات، معامل تصحيح الخطأ 5/6، جودة HD.

أبوظبي الرياضية 1: التردد 12091، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح 6/5.

تفاصيل الاجتماع الفني والتحكيم

أقيم الاجتماع الفني للمباراة في استاد آل نهيان، حيث تقرر أن يرتدي بيراميدز الزي الكامل الأسود مع حارس مرمى باللون الأخضر، بينما سيراميكا يلعب بالزي الأبيض مع حارس مرمى برتقالي.

طاقم التحكيم:

حكم الساحة: عمر محمد آل علي (الإمارات)

حكم مساعد أول: محمد أحمد يوسف (الإمارات)

حكم مساعد ثاني: ياسر سبيل المرشدي (الإمارات)

حكم رابع: ناصر علي يوسف (الإمارات)

حكم الفيديو: إيجور دي أوليفييرا (برازيلي)

مساعد حكم الفيديو: أحمد سعيد النقبي (الإمارات)

تشكيلة الفريقين المتوقع اليوم

بيراميدز:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

الهجوم: فيستون ماييلي

سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسين السيد – رجب نبيل – محمد عادل – سعد سمير

الوسط: عمرو السولية – أحمد بلحاج – أيمن موكا – إسلام عيسى – صديق إيجولا

الهجوم: فخري لاكاي

معلومات مهمة قبل انطلاق المباراة

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، وهو ما يزيد من حدة المنافسة في مباراة اليوم التي تحمل أهمية معنوية لكل فريق بعد خروجهم من نصف النهائي.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بالمركز الثالث في البطولة.

أهمية المباراة وجوائز البطولة

تمثل مباراة اليوم فرصة لكل فريق لتعويض نصف النهائي وتقديم أداء قوي أمام الجماهير العربية والمصرية في الإمارات.

الفريق الفائز بالمركز الثالث يحصل على 50 ألف دولار.

الفريق الخاسر بالمركز الرابع يحصل على 50 ألف دولار أيضًا.

أما المركزين النهائيين بين الأهلي والزمالك، فالفائز سيحصل على 300 ألف دولار والوصيف على 200 ألف دولار.

البث المباشر وتغطية الأحداث لحظة بلحظة

يمكن متابعة المباراة عبر البث المباشر مع تحديثات لحظة بلحظة، تشمل:

تسجيل الأهداف والبطاقات الصفراء والحمراء

تبديلات اللاعبين والإصابات

تفاصيل الركلات الترجيحية في حال التعادل

تحليلات وتعليقات الخبراء بين الشوطين

هذه المباراة تعد فرصة للجماهير المصرية لمتابعة المنافسة القوية بين فريقين من أقوى أندية الدوري المصري، مع متعة التكتيك والإثارة على أرض ملعب آل نهيان، الذي يستضيف البطولة للمرة الثانية على التوالي، ليصبح حدثًا سنويًا يجذب اهتمام الجماهير العربية.