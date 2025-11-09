نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس السوبر المصري اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية في كل مكان مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة في نهائي كأس السوبر المصري 2025، والتي تُقام اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وسط أجواء حماسية عالية بين عشاق الفريقين.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت مكة المكرمة، و07:30 بتوقيت أبوظبي، في مواجهة تمثل قمة الإثارة والتنافس بين قطبي الكرة المصرية.

الأهلي والزمالك.. طريقهما إلى النهائي

تمكن الأهلي من حجز مقعده في النهائي بعد الفوز في نصف النهائي الأول على فريق سيراميكا بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت مستوى مميزًا من لاعبي الفريق الأحمر، حيث أظهروا القدرة على السيطرة على مجريات اللعب واستثمار الفرص الهجومية بفاعلية.

في المقابل، نجح الزمالك في تأكيد حضوره في النهائي بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح، في مباراة مثيرة اتسمت بالإثارة والندية، وقدم الفريق الأبيض مستوى قويًا يعكس رغبة اللاعبين في استعادة لقب السوبر المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

أعلنت عدة قنوات رياضية عن حقوق بث مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك، لتتيح للجماهير متابعة اللقاء بث مباشر بجودة عالية، ومن أبرز هذه القنوات:

أون سبورت

أبوظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

وتمتلك هذه القنوات تغطية شاملة، تشمل التحليلات الفنية قبل المباراة وبعدها، بالإضافة إلى استوديوهات تحضيرية لمناقشة التشكيلات المتوقعة، والخطط التكتيكية لكلا الفريقين.

تاريخ الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

توج الأهلي بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري 2024، والتي أقيمت أيضًا في الإمارات، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، في مباراة لا تُنسى شهدت إثارة كبيرة وحماسًا جماهيريًا واسعًا.

ويحمل كل فريق سجلًا حافلًا في البطولة، إذ يعتبر السوبر المصري مباراة فاصلة ومهمة لتحديد بطل الموسم، كما تشهد دائمًا مشاركة أفضل لاعبي الدوري المصري.

أهمية المباراة للأهلي والزمالك

تشكل مباراة اليوم فرصة للأهلي لتعزيز مكانته كبطل النسخة السابقة، والحفاظ على تفوقه أمام الزمالك، بينما يسعى الزمالك لاستعادة اللقب وإثبات قوته في المباريات النهائية.

كما تمثل المباراة فرصة للجهازين الفنيين لتجربة التشكيلات الأساسية والبدلاء، واختبار الأداء الفردي والجماعي للاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية للدوري المصري الممتاز.

توقعات المباراة والتحليلات الفنية

يتوقع المحللون أن تكون المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة مع وجود عناصر قوية في خط هجوم الفريقين مثل:

الأهلي: يوسف الجباس، علي معلول، محمد شريف

الزمالك: محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي

ويشير الخبراء إلى أن السيطرة على وسط الملعب ستكون العامل الحاسم في تحديد نتيجة المباراة، إضافة إلى استغلال الفرص الثابتة والكرات العرضية.

متابعة البث المباشر والأجواء الجماهيرية

يمكن لمتابعي الأهلي والزمالك متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة عبر القنوات الناقلة، مع تغطية شاملة لأحداث الملعب، أهداف المباراة، وأداء اللاعبين.

كما تنتشر أجواء حماسية في المدرجات الافتراضية، حيث يتابع ملايين المشجعين المباراة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية، مما يضيف مزيدًا من الإثارة للحدث الكروي.

ختام البث المباشر

تعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر المصري 2025، من أهم اللقاءات الكروية هذا الموسم، حيث تجمع بين أكبر ناديين في مصر، وتعد فرصة لكل فريق لتأكيد قوته، وتحقيق الانتصار في مباراة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

الجماهير في انتظار صافرة البداية، وترقب بث مباشر لكل أهداف المباراة وتحليل كل لحظة على مدار 90 دقيقة من التنافس الكروي الشديد.