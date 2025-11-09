نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم الأحد لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة السوبر المصري موسم 2025-2026، التي تستضيفها دولة الإمارات، تأتي ضمن أكثر الموضوعات بحثًا بين جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي، خاصة بعد المواجهات القوية التي خاضها الفريقان في نصف النهائي.

دوافع بيراميدز وسيراميكا قبل اللقاء



يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة سعيًا لتحقيق فوز معنوي بعد خسارته بصعوبة أمام الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1، في لقاء شهد أداءً قويًا من لاعبيه. في المقابل، يسعى بيراميدز لتعويض هزيمته الدرامية أمام الزمالك بركلات الترجيح (5-4) واستعادة توازنه وتأكيد مكانته كأحد أبرز أندية الدوري المصري.

الزمالك يقصي بيراميدز من السوبر



بيراميدز قدّم مباراة قوية أمام الزمالك في نصف النهائي، إلا أن ركلات الترجيح حسمت المواجهة لصالح الفارس الأبيض، ليصعد الأخير إلى النهائي لملاقاة الأهلي، في حين يكتفي بيراميدز بالمنافسة على المركز الثالث أمام سيراميكا.

الأهلي ينهي مشوار سيراميكا في البطولة



أما سيراميكا كليوباترا، فقد خسر أمام الأهلي حامل اللقب بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة أقيمت على استاد محمد بن زايد، ليودّع البطولة رغم الأداء المشرف الذي قدمه أمام بطل إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة



تُقام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم الأحد في تمام الساعة 2:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:45 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:45 مساءً بتوقيت أبوظبي. وتُنقل المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

التشكيل المتوقع لفريق سيراميكا كليوباترا



حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - كريم نيدڤيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي

خط الهجوم: مروان عثمان

تُعد هذه المواجهة فرصة قوية للفريقين لإنهاء البطولة بنتيجة إيجابية، واختبار الجاهزية قبل استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

