بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري 2025

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة



مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم الأحد لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة السوبر المصري موسم 2025-2026، التي تستضيفها دولة الإمارات، تأتي ضمن أكثر الموضوعات بحثًا بين جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي، خاصة بعد المواجهات القوية التي خاضها الفريقان في نصف النهائي.

علق الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر على المواجهة المنتظرة بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن اللقاء سيكون خارج التوقعات نظرًا لتقارب المستوى الفني بين الفريقين وقوة العناصر الأساسية في كل جانب.



وأشاد عبد الناصر، خلال مداخلته الهاتفية على قناة “صدى البلد”، بالمديرين الفنيين يوريچ وعلي ماهر، موضحًا أن كلا الفريقين يمتلك سكوادًا قويًا يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة الهجومية العالية، ما يجعل المباراة مرشحة لتقديم أداء ممتع للجماهير.



ودعا جماهير الكرة المصرية إلى الالتزام بالضوابط واحترام الدولة المضيفة، مشددًا على أهمية خروج البطولة في صورة مشرفة تعكس حضارة مصر الرياضية وتعزز من مكانة كرة القدم المصرية في المنطقة.وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، أيضا إلى ديربي السوبر المصري الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، وسط حالة من الترقب والإثارة قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.

دوافع بيراميدز وسيراميكا قبل اللقاء



يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة سعيًا لتحقيق فوز معنوي بعد خسارته بصعوبة أمام الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1، في لقاء شهد أداءً قويًا من لاعبيه. في المقابل، يسعى بيراميدز لتعويض هزيمته الدرامية أمام الزمالك بركلات الترجيح (5-4) واستعادة توازنه وتأكيد مكانته كأحد أبرز أندية الدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة



تُقام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم الأحد في تمام الساعة 2:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:45 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:45 مساءً بتوقيت أبوظبي. وتُنقل المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

التشكيل المتوقع لفريق سيراميكا كليوباترا



حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - كريم نيدڤيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي

خط الهجوم: مروان عثمان

تُعد هذه المواجهة فرصة قوية للفريقين لإنهاء البطولة بنتيجة إيجابية، واختبار الجاهزية قبل استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

