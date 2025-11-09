نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية اليوم الأحد مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ضمن منافسات كأس السوبر المصري 2025. تأتي المباراة بعد أيام قليلة من نصف النهائي، حيث خرج بيراميدز خاسرًا أمام الزمالك بركلات الترجيح، فيما خسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

وتعد هذه المواجهة فرصة لكل فريق لإنهاء الموسم بأداء مشرف وإهداء جماهيره فوزًا معنويًا يعوّضهم عن الإقصاء، كما ستشكل اختبارًا قويًا للاعبي الفريقين لإظهار قدراتهم الفردية والجماعية على أرض الملعب.

تفاصيل موعد المباراة

الفريقان البطولة الدور تاريخ المباراة التوقيت الملعب بيراميدز × سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري تحديد المركزين الثالث والرابع الأحد 9 نوفمبر 2025 2:45 عصرًا بتوقيت القاهرة ملعب آل نهيان

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان. ويأتي هذا التوقيت ليتناسب مع البث التلفزيوني المحلي والدولي، مع مراعاة أن تكون التغطية الإعلامية شاملة لكل أحداث المباراة.

القنوات الناقلة والبث المباشر

القناة نوع البث تغطية أون سبورت (ON Sport) تلفزيوني البث المباشر على الهواء لجميع مباريات السوبر المصري أبو ظبي الرياضية (Abu Dhabi Sports) تلفزيوني تغطية شاملة وتحليل قبل وأثناء وبعد المباراة دبي الرياضية (Dubai Sports) تلفزيوني متابعة دقيقة لأحداث المباراة والملخصات

كما يمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر البث المباشر على الإنترنت من خلال المنصات الرسمية للقنوات، مما يتيح لهم متابعة كل لحظة من المباراة، بما في ذلك الأهداف، والبطاقات، والتحليلات الفنية الحية.

نتائج نصف النهائي

الفريق النتيجة منافس نصف النهائي طريقة الخروج بيراميدز تعادل الزمالك خسارة بركلات الترجيح سيراميكا كليوباترا 1-2 الأهلي خسارة في الوقت الأصلي

توضح نتائج نصف النهائي أن كل فريق واجه منافسًا قويًا، وأن المباراة القادمة ستكون اختبارًا لإثبات الذات أمام جمهورهم، ولحصد المركز الثالث في البطولة.

توقعات الأداء وأبرز اللاعبين

يرى خبراء كرة القدم أن مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ستكون متكافئة، مع ميل طفيف لصالح بيراميدز لخبرة لاعبيه وتاريخ النادي في المنافسات الرسمية الكبيرة.

بيراميدز: يعتمد على القوة الهجومية لمهاجميه المحترفين، مع دعم من خط وسط قوي قادر على صناعة الفرص.

سيراميكا كليوباترا: يعتمد على سرعة وانضباط الدفاع، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لمحاولة تسجيل أهداف مبكرة.

سيكون تركيز الفريقين على استغلال الفرص من الركلات الثابتة والهجمات المنظمة، وقد تلعب اللياقة البدنية والقرارات التكتيكية للمدربين دورًا كبيرًا في حسم نتيجة المباراة.

تعد مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم فرصة للجماهير لمتابعة كأس السوبر المصري لحظة بلحظة، والاستمتاع بالأداء التكتيكي والمهارات الفردية للاعبين. مع بث مباشر على القنوات الرسمية، يمكن للمشاهدين متابعة كل تفاصيل المباراة، من الأهداف والبطاقات إلى تحليل الأداء، في مباراة تعد بالندية والإثارة حتى صافرة النهاية.