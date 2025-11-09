نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايف.. مباراة الأهلي والزمالك في صدام ناري على كأس السوبر المصري 2025 بأبوظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهر نوفمبر يبتسم دائمًا للأهلي أمام الزمالك.. خريف أحمر في تاريخ القمة المصرية

يمثل شهر نوفمبر فألًا حسنًا للنادي الأهلي في مواجهاته التاريخية أمام غريمه التقليدي الزمالك، حيث اعتاد المارد الأحمر على التفوق في هذا الشهر سواء من حيث عدد الانتصارات أو الغزارة التهديفية، مما جعل من نوفمبر شهرًا يحمل "بهجة اللون الأحمر" في سجلات القطبين.

الأهلي يمنح خريف نوفمبر التفوق بالأرقام



شهد شهر نوفمبر إقامة 27 مباراة بين الأهلي والزمالك في مختلف البطولات المحلية والقارية، حقق خلالها الأهلي الفوز في 14 مواجهة، مقابل 5 انتصارات فقط للزمالك، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل الإيجابي، وواحدة بالتعادل السلبي.

وخلال هذه اللقاءات، اهتزت الشباك 124 مرة، أحرز الأهلي منها 91 هدفًا مقابل 33 هدفًا فقط سجلها الزمالك، في تفوق واضح للفريق الأحمر على غريمه الأبيض في شهر نوفمبر.

نتائج أبرز مواجهات الأهلي والزمالك في نوفمبر عبر التاريخ

30 نوفمبر 1928: الزمالك يفوز على الأهلي 3-0

28 نوفمبر 1930: الأهلي يفوز على الزمالك 4-0

6 نوفمبر 1931: التعادل 1-1

3 نوفمبر 1933: الزمالك يفوز 3-2

2 نوفمبر 1943: الأهلي يفوز 3-0

21 نوفمبر 1947: الأهلي يفوز 1-0

19 نوفمبر 1954: الأهلي يفوز 2-0

4 نوفمبر 1960: الأهلي يفوز 4-1

22 نوفمبر 1974: الأهلي يفوز 2-1

28 نوفمبر 1980: الزمالك يفوز 2-0

8 نوفمبر 1998: الأهلي يفوز 2-1

23 نوفمبر 2001: الزمالك يفوز 2-1

4 نوفمبر 2004: الأهلي يفوز 4-2

27 نوفمبر 2020: الأهلي يفوز 2-1 في "نهائي القرن"

4 نوفمبر 2021: الأهلي يفوز 5-3 في قمة مثيرة

الأهلي والزمالك في صدام ناري على كأس السوبر المصري 2025 بأبوظبي

البداية بفوز زملكاوي والنهاية "قاضية أفشة"



بدأت مواجهات القطبين في نوفمبر عام 1928 بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، لكن السنوات التالية شهدت تفوقًا واضحًا للأهلي، وكان أبرز الانتصارات في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 المعروف بـ "نهائي القرن"، عندما سجل محمد مجدي أفشة هدفًا قاتلًا منح الأهلي الفوز 2-1 ولقبًا قاريًا لا يُنسى.

واليوم، تتجدد المواجهة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في مباراة مرتقبة يديرها الحكم التركي خليل أوموت، لتضاف إلى سلسلة مواجهات القطبين التاريخية في شهر نوفمبر.