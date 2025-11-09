نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوبترا وذلك في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع في السوبر المصري.
وخسر سيراميكا أمام الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد سجله اللاعب مروان عثمان،
وعلى الجانب الاخر سقط بيراميدز بركلات الترجيح أمام الزمالك بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة.
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوبترا في السوبر
وتنطلق مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في تمام الثالثة إلا الربع عصرا بتوقيت القاهرة والتي ستجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوبترا.
وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس كما تنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.