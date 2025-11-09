نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. ريال مدريد في صراع ناري على الصدارة ضد رايو فاليكانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم الإسبانية والعالمية، مساء اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، مواجهة نارية بين ريال مدريد ورايو فاليكانو على ملعب فاييكاس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:15 بتوقيت أبوظبي، في لقاء يُنتظر أن يشهد أجواء حماسية وتنافسًا قويًا بين الفريقين.

إصابة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد صدمة قوية قبل مباراته المرتقبة ضد رايو فاليكانو، المقرر إقامتها يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، بعد تأكيد إصابة لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في العضلة نصف الوترية بساقه اليسرى.

جاءت الإصابة خلال مباراة ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها الملكي بهدف دون رد على ملعب أنفيلد. وأعلن ريال مدريد رسميًا عبر موقعه:

"بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبنا أوريلين تشواميني تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، تبين إصابته في العضلة نصف الوترية للساق اليسرى، وسيتم متابعة تطور حالته خلال الأيام المقبلة."

ورغم عدم إعلان مدة الغياب رسميًا، تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن اللاعب سيغيب نحو ثلاثة أسابيع، ما يعني احتمالية عودته مطلع ديسمبر المقبل.

قائمة الغيابات تضرب الملكي



لن يكون تشواميني الغائب الوحيد في مواجهة رايو فاليكانو، إذ تضم قائمة الغيابات المدافع أنطونيو روديجر، والظهير داني كارفاخال، والجناح الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو. في المقابل، تلقى الجهاز الفني أنباء مطمئنة حول فديريكو فالفيردي الذي أثار القلق بعد مباراة ليفربول، حيث أكدت الفحوصات سلامته، لكن مشاركته ما زالت قيد القرار الفني للمدرب تشابي ألونسو.

ريال مدريد في صراع ناري على الصدارة



يدخل ريال مدريد اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الليغا برصيد 30 نقطة من 10 انتصارات وهزيمة واحدة، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني. ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الخامس على التوالي قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر، خصوصًا أن المباراة تُعد الأخيرة قبل سلسلة من خمس مباريات خارج ملعبه، على أن يعود إلى سانتياجو برنابيو يوم 7 ديسمبر المقبل.

ريال مدريد في صراع ناري على الصدارة ضد رايو فاليكانو

رايو فاليكانو يطمع في المفاجأة



من جانبه، يحتل رايو فاليكانو المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد 11 مباراة، حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم. الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ليخ بوزنان في دوري المؤتمر الأوروبي بنتيجة 3-2، ويأمل في استغلال الغيابات داخل صفوف الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ورايو فاليكانو



التقى الفريقان في 46 مباراة تاريخيًا، فاز ريال مدريد في 33 منها مقابل 7 انتصارات لرايو فاليكانو، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل. المثير أن آخر أربع مواجهات بين الفريقين شهدت ثلاثة تعادلات، من بينها تعادل مثير بنتيجة 3-3 الموسم الماضي على ملعب فاييكاس.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو



تقام المباراة يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس.

كيليان مبابي يقود الملكي



يعوّل ريال مدريد على تألق نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي يقدم موسمًا استثنائيًا بتسجيله 18 هدفًا في 14 مباراة، في ظل الغيابات المؤثرة بصفوف الفريق.