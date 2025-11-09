نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة الاتحاد تشتعل.. السيتي ينهي الشوط الأول متفوقًا بثنائية على ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وليفربول، والمقامة حاليًا على ملعب الاتحاد، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في واحدة من أبرز قمم البريميرليج هذا الموسم.

كاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق، تولى تنفيذها المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، إلا أنه أضاعها ليستمر التعادل دون أهداف.

لكن النجم النرويجي عاد ليعوض ركلة الجزاء المهدرة، مسجلًا هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 30 بعد صناعة متقنة من ماثيوس نونيس، وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق في ملعب الاتحاد.

وشهدت الدقيقة 38 إثارة كبيرة بعدما أحرز فيرجيل فان دايك هدفًا لليفربول، لكن الحكم كريس كافانا ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR) بداعي وجود تسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+3، أضاف الإسباني نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، ليؤكد تفوق فريقه وينهي الشوط الأول بتقدم مريح بهدفين دون رد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

ويتولى إدارة اللقاء الحكم الإنجليزي كريس كافانا، أحد أبرز حكام البريميرليج خلال المواسم الأخيرة، بمساعدة طاقم تحكيم دولي في غرفة تقنية الفيديو (VAR).

وتُنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD1، حيث يترقب عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم مواجهة مشتعلة بين السيتيزنز والريدز، لما تحمله دائمًا من متعة وندية في صراع القمة.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي - أندي روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيس - روبين دياز - جوسكو جفارديول - أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا - ريان شرقي

خط الهجوم: فيل فودين - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند

