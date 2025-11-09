نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة عن تشكيلته لمواجهة سيلتا فيجو بعد قليل على ملعب بالايدوس وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثالث عشر في جدول الليجا برصيد 13 نقطة.

من المقرر أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جارسيا - رونالد أراوخو - ب أو كوبارسي - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - ماركوس راشفورد - ليفاندوفسكي.

