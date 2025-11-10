نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب ألمانيا يصف ليفربول بالسيء ويدافع عن لاعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هاجم ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا الطريقة التي لعب بها فريق ليفربول ضد مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ال١١ من الدوري الإنجليزي.

انتهت مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بفوز الأول بنتيجة ثلاث اهداف دون رد، وسجل كل من هالاند ودوكو وجونزليس في الدقيقة ٢٩ و٤٥ من الشوط الأول ثم ٥٥ في الشوط الثاني.

قفز مانشستر سيتي إلى المركز الثاني برصيد ٢٢ نقطة بفارق ٤ نقاط عن المتصدر أرسنال، بينما تجمد رصيد فريق ليفربول عند ١٨ نقطة في المركز الثامن.

ناغليسمان عن فيرتز:

"شاهدت المباراة ضد مانشستر سيتي وكانوا الفريق الأسوأ طوال الـ 90 دقيقة. ليس من السهل على فلو أن يترك بصمته في مثل هذا الوضع."

