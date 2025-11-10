نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر كأس العالم للشباب مصر × انجلترا مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين 2025.. قناة مجانية تنقل المواجهة الحاسمة

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مساء اليوم مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب مصر للناشئين ونظيره منتخب إنجلترا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 المقامة في قطر، وسط توقعات بمنافسة قوية لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور المقبل.

موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين 2025

تقام المباراة اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، وتنطلق في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب رقم 7 بمنطقة أسباير القطرية.

تأتي هذه المواجهة ضمن ختام مباريات المجموعة التي يتصدرها المنتخب المصري، حيث يسعى الفراعنة الصغار لتحقيق الفوز وضمان التأهل الرسمي إلى الدور التالي من البطولة.

القنوات الناقلة للمباراة

تُنقل المباراة بشكل مجاني ومباشر عبر قناة beIN Sports المفتوحة، التي أعلنت عن بث عدد من مباريات البطولة دون اشتراك لتمكين الجماهير العربية من المتابعة.

ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات عبر البيانات التالية:

التردد: 11013

11013 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما تتيح شبكة بي إن سبورتس مشاهدة اللقاء عبر منصاتها الرقمية الرسمية مجانًا بجودة عالية، ما يجعل المباراة متاحة أمام الجماهير داخل مصر وخارجها بسهولة.

موقف المنتخبين قبل اللقاء

يدخل منتخب مصر تحت 17 عامًا اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل، بينما يحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز لضمان الصدارة والتأهل المبكر، فيما يسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق الانتصار من أجل خطف بطاقة العبور إلى الدور التالي.

أما منتخب فنزويلا فيحتل المركز الثاني بنفس رصيد مصر (4 نقاط)، بينما يتذيل منتخب هايتي الترتيب دون نقاط بعد خسارته في المباراتين السابقتين.

أداء منتخب مصر في البطولة

قدم منتخب مصر للناشئين أداءً مميزًا خلال أول جولتين، حيث أظهر صلابة دفاعية وانضباطًا تكتيكيًا إلى جانب سرعة في التحول الهجومي.

أبرز ما ميز الفريق هو قدرته على السيطرة على وسط الملعب وتنوع طرق اللعب بين الكرات الطويلة والهجمات المنظمة، مما جعله من أقوى المنتخبات في المجموعة.

ويعتمد الجهاز الفني على توازن الخطوط الثلاثة، مع التركيز على الضغط في منتصف الملعب واستغلال الكرات العرضية من الأطراف، إلى جانب الاعتماد على سرعة المهاجمين في المرتدات.

طموحات الفراعنة الصغار

يسعى المنتخب المصري إلى كتابة تاريخ جديد في مشاركته الحالية، بعدما نجح في تحقيق بداية قوية نالت إشادة الجماهير والخبراء.

المدير الفني للفريق أكد في تصريحات سابقة أن اللاعبين يمتلكون الحماس والرغبة في رفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشددًا على أن التركيز هو مفتاح الفوز في لقاء اليوم أمام إنجلترا.

نقاط القوة في صفوف منتخب مصر

التنظيم الدفاعي الجيد بقيادة خط خلفي منسجم.

سرعة الأجنحة في بناء الهجمات المرتدة.

حارس مرمى موهوب قدم أداءً لافتًا في المباراتين الماضيتين.

الانضباط التكتيكي والالتزام بتعليمات المدرب.

هذه العناصر تمنح المنتخب المصري الثقة قبل مواجهة منتخب إنجلترا الذي يتميز بالسرعة والضغط العالي.

إنجلترا تسعى لتصحيح المسار

من جانب آخر، يدخل منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا المباراة بهدف تحقيق الفوز بعد بداية متذبذبة في البطولة، حيث خسر لقاء وفاز في آخر.

ويعتمد الإنجليز على القوة البدنية والتمرير السريع، إضافة إلى مهاجمين يتميزون بالتحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال الكرات العرضية.

إلا أن الصلابة الدفاعية للفراعنة الصغار قد تشكل عائقًا أمام محاولاتهم لاختراق الخط الخلفي للمنتخب المصري.

توقعات الجماهير

يحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر والعالم العربي، حيث ينتظر المشجعون أداءً قويًا من اللاعبين الشباب بعد العروض المميزة في المباراتين الماضيتين.

ومن المتوقع أن يتصدر البث المباشر لمباراة مصر وإنجلترا مؤشرات البحث على مواقع التواصل ومحركات البحث، خاصة مع بثها المجاني عبر القنوات المفتوحة.

أهمية المباراة للكرة المصرية

تمثل مباراة اليوم أكثر من مجرد مواجهة في دور المجموعات، فهي اختبار لقدرات الجيل الجديد من اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الكرة المصرية.

الفوز على منتخب بحجم إنجلترا سيمنح الفريق ثقة كبيرة ويؤكد مكانة الكرة المصرية في الفئات السنية، كما يعزز من صورة التطور الذي تشهده المنتخبات الوطنية في السنوات الأخيرة.

تحليل فني متوقع

من المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري اللقاء بتحفظ دفاعي في الدقائق الأولى مع الاعتماد على المرتدات السريعة.

في المقابل، سيحاول المنتخب الإنجليزي فرض سيطرته على مجريات اللعب بالاستحواذ والضغط المتواصل.

نجاح مصر في الحفاظ على تركيزها الدفاعي واستغلال الفرص أمام المرمى سيكون مفتاح العبور إلى الدور المقبل.

الفراعنة الصغار يدخلون اختبارًا جديدًا يحمل طموح الملايين من المصريين، في مواجهة قوية أمام خصم أوروبي منظم.

الجماهير تترقب بث مباراة مصر وإنجلترا اليوم لمتابعة جيل جديد من المواهب الواعدة التي تسعى إلى تحقيق إنجاز يضاف لتاريخ الكرة المصرية.

الأنظار تتجه إلى أسباير، والآمال معلقة على الفراعنة الصغار لحسم التأهل والاستمرار في كتابة قصة نجاح جديدة في كأس العالم للناشئين 2025.