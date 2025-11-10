نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الغزاوي: قدر فريق الاهلي هو التتويج بكل البطولات.. وجمهوره لن يقبل إلا بالمكسب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جمهور الأحمر لا يقبل سوى بالفوز في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وقال الغزاوي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: قادرون علي التتويج ببطولة دوري ابطال إفريقيا، وجمهور الاهلي المحرك الأساسي للبطولات

وأضاف: عمرنا مكان عندنا ازمة في اوضه اللبس لان الأهلي يسير علي قيم ومبادئ راسخه، ولاعبي الأهلي أمس الذين كانوا خارج قائمة المباراة كانوا سعداء ويحتفلون بالسوبر أكثر مما كانوا في الملعب.

وتابع: كنت واثق من قوة شخصية زيزو في التعامل مع ضغوط جماهير الزمالك، وانظروا علي ما فعله بعد نهايه المباراة بعد مواساه لاعبي الزمالك