نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج بطولة البولينج للجامعات في الموسم الرياضي الجامعي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلقت فعاليات أولى بطولات النسخة 53 من دوري الجامعات للعام الجامعي 2025 – 2026 التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد راغب، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الإتحاد.

وبدأت منافسات الموسم الرياضي الجامعي الجديد ببطولة البولينج التي أقيمت بمشاركة 9 جامعات مصرية هى (القاهرة - حلوان - السلام - هيرتفوردشاير - البريطانية - الكندية - المصرية للتعليم الإلكتروني - التعليم العالي)، وأقيمت في مقر المجمع الدولي للبولينج بمدينة نصر.

وجاءت البطولة بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، في إطار حرص الاتحاد على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية، وتشجيع ممارسة الأنشطة البدنية كجزء من بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة.

وجاءت بطولة البولينج كبداية لسلسلة من البطولات المقبلة ضمن دوري الجامعات لهذا العام، والتي ستشمل بطولات في كرة السرعة، والكونغ فو، وكرة الماء، والرماية، بالإضافة إلى الألعاب الجماعية مثل كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد.

ويهدف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات من خلال تنظيم هذه البطولات إلى تعزيز قيم المنافسة الشريفة، وتنمية روح الانتماء والتعاون بين طلاب الجامعات، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية ودعمها للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وقد أسفرت نتائج بطولة البولينج للجامعات عن الآتي:

** منافسات الطلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمود مصطفي أحمد - جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالب/ مالك أيمن عيد الناصر - جامعة هيرتفوردشاير

- المركز الثالث: الطالب/ يوسف أحمد السيد - الجامعة البريطانية

** منافسات الطالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ جنا أحمد عبد المنعم - جامعة القاهرة

- المركز الثاني: الطالبة/ منه عوني عويس - التعليم العالي

- المركز الثالث: الطالبة/ جومانه إيهاب أحمد - جامعة حلوان