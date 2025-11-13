نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جارية الان.. رونالدو يقود البرتغال لمواجهة حاسمة ضد أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية بين منتخب البرتغال ونظيره منتخب أيرلندا مساء اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة وسط أجواء جماهيرية مشحونة على ملعب أفيفا في دبلن.

رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، يستعد لمواجهة صيحات الاستهجان من الجماهير الأيرلندية، بعد الجدل الذي أثاره احتفاله المثير في لقاء الفريقين السابق الشهر الماضي في لشبونة، عندما فاز منتخب البرتغال بهدف قاتل سجله روبن نيفيز في الدقيقة 91، واحتفل رونالدو بطريقة اعتبرها لاعبو أيرلندا استفزازية، خاصة بعد إهداره ركلة جزاء في المباراة نفسها.

وفي تصريحات صحفية قبل المواجهة، قال رونالدو: “أتوقع صيحات استهجان من الجمهور، لكنني معتاد على ذلك، ربما يساعدني هذا في تخفيف الضغط عن زملائي، وسأحاول أن أكون هادئًا ومهذبًا داخل الملعب.” وأضاف: “المباراة ستكون صعبة، لكن هدفنا واضح.. نريد التأهل مباشرة إلى كأس العالم.”

يدخل منتخب البرتغال اللقاء متصدرًا مجموعته السادسة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، ويحتاج للفوز الليلة لضمان التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يحتل منتخب أيرلندا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تُبقي على آماله في التأهل عبر الملحق الأوروبي.

ويواصل كريستيانو رونالدو تعزيز أرقامه التاريخية، بعدما تجاوز حاجز 950 هدفًا في مسيرته مع الأندية والمنتخب، وهو رقم لم يحققه أي لاعب من قبل، بينما ألمح مؤخرًا إلى إمكانية اعتزاله خلال “عام أو عامين”.

المباراة اليوم ليست مجرد مواجهة ضمن التصفيات، بل اختبار حقيقي لرونالدو في نهاية مسيرته المليئة بالإنجازات، وفرصة جديدة لإثبات أنه لا يزال قادرًا على قيادة منتخب بلاده في أصعب اللحظات رغم الضغوط الجماهيرية.

