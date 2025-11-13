نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز أبو قير ومالية كفر الزيات وأسوان وتعادل القناة بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري المحترفين المصري، الموسم الرياضي 2025-2026 عن التالي..

- فوز حقق أبوقير للأسمدة بقيادة ياسر الكناني على فريق بروكسي بقيادة محمد حامد، بهدفين مقابل هدف.

. تقدم بروكسي عبر عبدالرحمن الدسوقي في الدقيقة 30، ونجح أبوقير في العودة بقوة ليسجل هدف التعادل عن طريق أدهم أحمد من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

ثم أضاف محمد مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 57، ليعزز رصيد فريقه إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب.

- فاز فريق مالية كفر الزيات بقيادة أمير عزمي مجاهد، على فريق السكة الحديد بقيادة محمد مكي بهدفين مقابل هدف حيث شهد اللقاء تقدم المالية بهدف حسن تريكه في الدقيقة 35 وتعادل ضياء السيد في الدقيقة 41 وتمكن محمد سطوحي من تسجيل هدف الفوز في 35 من الشوط الثاني.

- فوز فريق أسوان بقيادة عبدالباقي جمال علي فريق الإنتاج الحربي بقيادة معتمد جمال بهدف دون رد سجله طلبه محمد

- حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما نتيجة مباراة بترول أسيوط بقيادة أحمد عبدالمقصود، مع وي بقيادة النيجيري أليو زوبيرو.

حيث سجل أحمد خالد هدفين لبترول أسيوط في الدقيقتين 37 و63، بينما رد فريق وي بهدفين بواسطة محمد بهاء في الدقيقة 65 وأوكي في الدقيقة 67.

بينما تعادل فريق بلدية المحلة بقيادة عمرو أنور مع فريق القناة بقيادة عبدالناصر محمد تعادل سلبيًا.

وتقام الجمعة مبارتي طنطا ضد ديروط ومسار مع الداخلية الساعة «2:30».

وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء راية مع الترسانة الساعة 2:30.

