نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر هنا Egypt VS Cape Verde.. ازاي تشوف ماتش مصر وكاب فيردي النهارده من غير اشتراك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر هنا Egypt VS Cape Verde.. ازاي تشوف ماتش مصر وكاب فيردي النهارده من غير اشتراك؟، ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربية، مباراة مصر وكاب فيردي، حيث يختتم منتخب مصر مشاركته في دورة العين الدولية الودية خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر، وذلك بمواجهة منتخب كاب فيردي.

وكان المنتخب المصري قد خاض البطولة الودية في الإمارات ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب بين ديسمبر ويناير المقبلين.

وتعرض الفراعنة للخسارة في المباراة الأولى أمام أوزبكستان بنتيجة 2-0 يوم الجمعة الماضي، ليخوضوا مباراة تحديد المركز الثالث أمام كاب فيردي الذي خسر بدوره أمام منتخب إيران.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي



تقام المباراة اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي



تُبث المباراة عبر قناة أون سبورت 1، كما يمكن متابعتها أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.