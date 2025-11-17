نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد مجانًا.. بث مباشر مباراة مصر والجزائر الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد مجانًا.. بث مباشر مباراة مصر والجزائر الودية، أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الثاني، بقيادة حلمي طولان، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الجزائر وديًا اليوم، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

تذاع مباراة مصر والجزائر الودية عبر قناة "أون سبورت 2"، بينما تنطلق في تمام الساعة 4 عصرا.

خريطة إذاعة مباراة مصر والجزائر الودية

ويبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 3.30 مساء، أي قبل نصف ساعة من انطلاق اللقاء.

ويتولى الإعلامي يحيى حمزة تقديم الاستوديو، بوجود أحمد فتحي ومحمد صلاح أبو جريشة كمحللين.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلق محمد عفيفي هو من سيتولى التعليق على أحداث المباراة.

تشكيل منتخب مصر الثاني:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: كريم فؤاد، عمر فايد، رجب نبيل، كريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، محمد النني

خط الهجوم: محمد مسعد، حسام حسن، مصطفى سعد ميسي

مقاعد البدلاء:

علي لطفي، محمد بسام، أحمد هاني، محمود “الونش”، يحيى زكريا، محمد مجدي “أفشة”، هادي رياض، محمد عادل، إسلام عيسى، إسلام سمير، أحمد ياسر ريان، محمد شريف

بث مباشر مباراة مصر والجزائر متاح الآن.