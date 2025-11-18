الجمعة.. مهرجان وفاء للاعب الدولي الأسبق أحمد علي بملعب الخابورة

تحت رعاية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، يحتضن ملعب نادي الخابورة في الساعة السادسة والربع مساء بعد غد الجمعة مهرجان الوفاء لنجم نادي الخابورة ومنتخبنا الوطني الأول الأسبق أحمد علي اللواتيا، الذي يعاني من وعكة صحية منذ فترة ليست بالقصيرة، ويتبنى هذا المهرجان كل من أكاديمية الفهود الرياضية ونادي الخابورة. يشمل برنامج المهرجان مشاركة الفنون الشعبية وسيكون هناك (تيفو) في المدرجات خاص للاعب، بالإضافة إلى أغنية خاصة باللاعب يقدمها خالد الهنداسي، ومشاركة ذوي الاعاقة في المهرجان، والسلام على نجوم المنتخب والتصوير معهم كنوع من التعزيز، كما ستقام مباراة استعراضية تجمع نجوم الكرة العمانية وقدامى نجوم الخابورة المطعم بنجوم أندية الباطنة، وسيتم بين شوطي المباراة تقديم فاصل رياضي استعراضي لأطفال أكاديمية الفهود الرياضية، وفي الختام سيتم تقديم التكريم الخاص باللاعب والذي سينوب عنه أولاده تقي ورضا بسبب عدم قدرته على الحضور نظرا لوضعه الصحي، وتوزيع الهدايا التذكارية وتكريم الأكاديميّات الفائزة في بطولة مهرجان الوفاء الذي أقيم يوم 14 نوفمبر بمشاركة أكاديمية الفهود الرياضية وأكاديمية مجد ومدرسة الردة الرياضية وأكاديمية السلام للمواهب وأكاديمية الوحدة الرياضية.

قائمة المباراة الاستعراضية

وسيمثل منتخب نجوم الكرة العمانية كل من هارون عامر، يونس عيد، يونس الفهدي، عبدالله الحوسني، عماد الحوسني، غريب سعيد، محمد جمعة، محمد لشكو، عوض سبيت، محمد خميس، محمد زايد، مطر خليفة، ناصر سليمان، نبيل مبارك، نصيب زايد ، سعيد شعبان، سيف الحبسي، صلاح ثويني، ظافر ضاحي، طارق شمبيه، عادل فايل، عبدالله الشين، عبدالله حمدان، إسماعيل العجمي، الطيب عبد النور، حسن ربيع، احمد خميس، حسين موسى، حمدان سعيد، خالد جاسم، خميس عبيد.