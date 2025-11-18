يقودها «إسرائيلي» .. «المجد أوروبا» ضلع فـي مخطط تهجير الفلسطينيين

القدس المحتلة ـ دوت الخليج :

كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان ما تسمى منظمة «المجد أوروبا» التي تنقل فلسطينيين خارج غزة يقودها إسرائيلي يحمل الجنسية الإستونية. واكدت ان الإدارة التي أنشأتها إسرائيل لتهجير الغزيين طلبت من منظمة «المجد أوروبا» تنسيق رحلات لنقل فلسطينيين خارج غزة. وكشفت الصحيفة في الأشهر الأخيرة، انطلقت عدة رحلات جوية مستأجرة من مطار رامون قرب إيلات، تقل مجموعات من عشرات الغزيين إلى وجهات متعددة حول العالم. وعلمت صحيفة هآرتس أن مغادرة المجموعات من غزة نُظمت من قِبَل منظمة مجهولة، يُشير موقعها الإلكتروني إلى أنها «منظمة إنسانية متخصصة في مساعدة وإنقاذ المجتمعات المسلمة من مناطق الحرب».

ويكشف تحقيق هآرتس أن وراء هذه المنظمة، المسماة «المجد»، تومر جانار ليند، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والإستونية.

واكدت ان هذه المؤسسة تعمل بالتنسيق مع وزارة الجيش الاسرائيلي ووزارة الهجرة الاسرائيلية لافراغ قطاع غزة من الفلسطينيين عبر هذه المؤسسة الوهمية. من جهتها أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن امتنانها العميق لجنوب أفريقيا على «موقفها المبدئي» في منح تأشيرات مؤقتة ومعاملة إنسانية للفلسطينيين، وأقرت بحق الدولة السيادي في السماح بالدخول، وأشادت بدعمها للشعب الفلسطيني.