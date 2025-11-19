نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضمّ ريال مدريد مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، وهو ما يجذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية التي تراقب عن قرب لأي فرصة قد تتيح التحرك في سوق الانتقالات.

وفي هذا السياق، تتكرر الشائعات حول صفقات محتملة أو عروض لضم لاعبين من النادي الملكي، بعضها يستند إلى معلومات حقيقية، بينما يكون بعضها الآخر مجرد تسريبات غير مؤكدة. وخلال الساعات الأخيرة، ظهر حديث إعلامي حول اهتمام مانشستر سيتي بضم لاعب وسط ريال مدريد الشاب، التركي أردا جولر.

فبحسب موقع Fichajes.net، فإن “مانشستر سيتي مستعد لجعل أردا جولر ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي، بعرض قد يصل إلى 100 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني). جوارديولا يرى أن التركي لاعب فريد من نوعه، ويعتقد أنه سيصبح مثاليًا في منظومته كأحد لاعبي مركز "8”.

يُعدّ جولر من الركائز الأساسية في مشروع تشابي ألونسو، الذي يعتبره لاعبًا لا يمكن المساس به. اللاعب التركي، البالغ من العمر 20 عامًا، يرتبط بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029، ورغم تلقيه عروضًا مغرية في السابق حين لم يكن يحظى بدور كبير، فقد فضّل البقاء في مدريد. والآن، بعد أن أصبح لاعبًا أساسيًا في معظم المباريات، تبدو مغادرته النادي خيارًا غير واقعي.

إدارة ريال مدريد لا تفكر إطلاقًا في بيع جولر، نظرًا لتطوره اللافت وقدرته على أن يصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم خلال السنوات المقبلة. يحتاج اللاعب فقط إلى المزيد من الاستمرار في التشكيل الأساسي واكتساب الخبرة في المباريات الكبيرة، وهو ما سيأتي بطبيعة الحال مع الوقت.

ثقة تشابي ألونسو باللاعب لم تتزعزع، إذ يرى المدرب الإسباني أن جولر يمتلك كل المقومات اللازمة للتألق في سانتياغو برنابيو لسنوات طويلة. ومنذ وصوله، أُعجب بموهبته المميزة، ولم يكن يفهم سبب بقائه لفترة طويلة على مقاعد البدلاء. ولهذا، يحرص حاليًا على منحه أكبر عدد ممكن من الدقائق.