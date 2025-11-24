الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار إلى استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، حيث يلتقي الاتحاد السعودي مع الدحيل القطري في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مباراة تحمل طابع الندية والإثارة، وتؤثر بشكل مباشر على حسابات التأهل.

Al-Ittihad vs Al-Duhail.. معلق وموعد مباراة الاتحاد السعودي ضد الدحيل القطري والقنوات الناقلة في دوري أبطال

وضع الفريقين قبل المباراة

الاتحاد السعودي:

يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المهم على الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الدحيل.

الدحيل القطري:

يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض تراجع نتائجه الأخيرة، إذ يمتلك 4 نقاط فقط مقابل 6 نقاط للاتحاد.

القنوات الناقلة للمباراة

beIN Sports 2: الناقل الرسمي للبطولة.

Alkass 5: نقل مباشر من الدوحة مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

طرق مشاهدة البث المباشر

خدمة beIN CONNECT للمشتركين.

منصة TOD التي توفر بثًا مباشرًا عالي الجودة لمباريات البطولة.

المعلقون

عبر beIN Sports 2: حفيظ دراجي

عبر Alkass 5: خالد الحدي

موعد مباراة الاتحاد والدحيل

اليوم: الإثنين 24 نوفمبر 2025

الملعب: استاد عبدالله بن خليفة – الدوحة

الوقت:

07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

التحليل الفني والتشكيل المتوقع

الاتحاد – طريقة اللعب 4-2-3-1

حارس المرمى: عساف القرني

الدفاع: بافيل – هزازي – فلاته – السهلاوي

الوسط: نور الدين – كنو – كورنادو – عبدالإله

الهجوم: رومارينيو

الدحيل – طريقة اللعب 4-3-3

حارس المرمى: منصور النجعي

الدفاع: ماندي – بوخلال – عبد الرحمن – الحداد

الوسط: عبدالفتاح – شرف الدين – معيوف

الهجوم: جوناثان ديفيد – غابرييل – سالم علي

مفاتيح اللعب:

الاتحاد يعول على سرعة الأطراف والضغط العالي، بينما يعتمد الدحيل على السيطرة في المنتصف والتمريرات القصيرة لإحداث الفارق.

معلومة مهمة

الصراع على التأهل في منطقة الغرب مشتعل، حيث يتصدر الهلال برصيد 12 نقطة، يليه الأهلي والوحدة الإماراتي بـ10 نقاط، ثم تراكتور بـ8 نقاط، وشباب الأهلي بـ7 نقاط.