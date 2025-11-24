نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الشارقة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قوية بين الأهلي السعودي والشارقة الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في المنطقة، حيث يسعى كل فريق لحصد النقاط والتقدم في ترتيب المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشارقة



يمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

بي إن سبورت 2 مع المعلق أحمد البلوشي

الكأس 5 مع المعلق منتصر الأزهري

تتيح هذه القنوات متابعة اللقاء بجودة عالية مع تحليل مباشر من المعلقين المختصين.

ترددات القنوات الناقلة

بي إن سبورت 2: التردد 12344 على نايل سات، الاستقطاب عمودي V، معدل الترميز 27500

الكأس 5: التردد 12034 على نايل سات، الاستقطاب عمودي V، معدل الترميز 27500

موعد مباراة الأهلي والشارقة



تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة صراع النقاط بين الفريقين.

ترتيب الأهلي والشارقة قبل المباراة

الأهلي السعودي: المركز الثاني، 10 نقاط من 4 مباريات، 3 انتصارات وتعادل، 12 هدفًا سجلها و5 أهداف استقبال، فارق أهداف +7.

الشارقة الإماراتي: المركز الأخير، 4 نقاط من 4 مباريات، فوز وتعادل وخسارتان، سجل 5 أهداف واستقبل 12 هدفًا، فارق أهداف -7، يسعى لتحسين موقفه قبل الجولة الأخيرة.

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الشارقة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2025

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الشارقة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط الدفاعي: فرانك كيسي، فالنتين أتانجانا

خط الوسط الهجومي: رياض محرز، إنزو ميلوت، جالينو

عناصر مؤثرة في أداء الأهلي اليوم



يعتمد الأهلي على عدة لاعبين من المتوقع أن يصنعوا الفارق، أبرزهم:

فرانك كيسيه بفضل قوته البدنية وتنظيمه لوسط الملعب.

أتانجانا في الربط بين الخطوط وتسهيل بناء اللعب.

إدوارد ميندي الذي يمنح الدفاع ثباتًا وثقة.

جالينو بسرعته وقدرته على الاختراق.

إيفان توني الذي يستغل أنصاف الفرص داخل المنطقة.

وتبدو مواجهة اليوم قوية ومهمة للطرفين، إذ يدخل الأهلي بأفضلية فنية واضحة، لكنه مطالب بتأكيد تفوقه على أرض الملعب لضمان الاقتراب أكثر من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.