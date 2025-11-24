نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي يحضر لنقابة الإعلاميين بشأن شكوى النادي الأهلي ضده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر أمس الكابتن مدحت شلبي إلى مقر نقابة الإعلاميين؛ للاستماع إلى تفاصيل الشكوى المقدَّمة من النادي الأهلي ضده، والرد عليها أمام الجهة المختصة بنقابة الإعلاميين.

وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار دور نقابة الإعلاميين في نبذ التعصب وحل مشكلات الإعلام الرياضي، واستكمالًا لدورها بمتابعة الشكاوى المعروضة، وفقًا لضوابط ميثاق الشرف الإعلامي والقانون المنظّم للمهنة.

وأضافت النقابة أن الجلسة جرت الجلسة في مناخ مهني يسوده الاحترام الكامل للقانون وإجراءاته؛ حيث قدّم الكابتن مدحت شلبي إيضاحاته الرسمية، تمهيدًا لرفع توصية لجنة التحقيق إلى مجلس النقابة، لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأكدت نقابة الإعلاميين حرصها الدائم على صون المهنية، وحماية حرية الرأي والتعبير المسؤولة، وضمان حقوق جميع الأطراف، مع رفض أي تعصب أو تجاوز يمس القيم الرياضية أو المجتمع.

وأشارت نقابة الإعلاميين، إلى أنها الجهة القانونية الوحيدة المخوَّلة بتنظيم شؤون الإعلاميين في جمهورية مصر العربية، وأنها الجهة المختصة بمساءلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حالة مخالفة أي إعلامي لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأكدت النقابة التعاون المثمر والبنّاء مع كافة الجهات الإعلامية وغير الإعلامية في جمهوريه مصر العربية وذلك، بما يضمن حقوق المجتمع والمؤسسات والأفراد، ويحافظ على الرسالة الإعلامية ومسؤوليتها، ترسيخًا للعمل بروح الفريق في الجمهورية الجديدة.