الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تشارك في المعرض الدولي للطب البيطري

تشارك الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في المعرض الدولي للطب البيطري، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025.

وتهدف الشركة من خلال مشاركتها إلى إبراز الخدمات المُسندة إليها من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تُقدَّم لتلبية احتياجات العملاء، وتشمل خدمة المسار السريع لإصدار الأذونات، وخدمة حجز موعد للإجراء المحجري، والخدمات المحجرية الخاصة، وخدمة تحصين المواشي المستوردة.

وتستعرض الشركة تطبيق "الخدمات الزراعية" الذي طورته بصفته منصة رقمية توفر خدمات زراعية وبيطرية متكاملة، بهدف رفع جودة الخدمة وتحسين تجربة العميل.

ويقدم جناح الشركة تجربة حيّة لخدمة "العيادة الافتراضية" التي تتيح للعملاء حجز مواعيد مع الأطباء البيطريين وتلقي الاستشارات عن بُعد، أو طلب تقديم الخدمة في موقع العميل، بما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز الحلول الرقمية وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

وتأتي مشاركة الشركة في المعرض ضمن جهودها المستمرة لدعم صحة الثروة الحيوانية، والارتقاء بمنظومة الخدمات البيطرية، وبناء شراكات تُسهم في تعزيز نمو القطاع