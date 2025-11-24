الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قد قبل دعوة نظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الصين في أبريل المقبل. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين، حيث وصف ترامب المحادثة بأنها "جيدة للغاية".

ترامب يعلن قبوله دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أبريل

وأشار ترامب إلى أنه ناقش مع الرئيس شي عدداً من القضايا الهامة على الساحة الدولية، بما في ذلك الأوضاع في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا، بالإضافة إلى مكافحة الفنتانيل، الذي يشكل تهديداً صحياً عالمياً، وأيضاً قضايا التجارة الزراعية مثل فول الصويا والمنتجات الزراعية الأخرى.



كما أكّد ترامب أن الزعيمين اتفقا على أهمية استمرار الحوار بين الولايات المتحدة والصين، لضمان تعزيز التعاون في مختلف المجالات ومواجهة التحديات العالمية.



وأضاف الرئيس الأميركي أن الرئيس شي سيقوم بزيارة للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية.



المحادثة الهاتفية بين الرئيسين تأتي في وقت حساس من تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث يسعى الطرفان إلى تقليل التوترات والتعاون في قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل التجارة والأمن العالمي.