نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك.. وكيل لاعبين يوضح الموقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبدالجابر، وكيل اللاعبين المعروف، عن تفاصيل مهمة تخص ثلاثة من لاعبيه في الدوري المصري، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج الكورة مع فايق على قناة mbc مصر 2.

وأوضح عبدالجابر أن الأهلي تواصل مع نادي البنك الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية لضم اللاعب محمود الجزار، لكنه أشار إلى أن الجزار سيجدد عقده مع البنك الأهلي لضمان مصلحة مالية أفضل حال انتقاله مستقبلا إلى أحد القطبين.

وأضاف عبدالجابر أن أحمد رضا لم يشارك مع الأهلي بسبب إصابة، موضحا أن المدرب توروب لم يشاهده بعد، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك عدة عروض احترافية، لكن مناقشة انتقاله في الوقت الحالي سابقة لأوانها.

أما بالنسبة للاعب البانوني، فأكد عبدالجابر وجود اهتمام من نادي الزمالك بضم اللاعب، موضحا أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولى.

واختتم وكيل اللاعبين تصريحاته بالتأكيد على أنه يتابع مستقبل هؤلاء اللاعبين عن قرب، وأن جميع القرارات المتعلقة بمستقبلهم ستكون بما يضمن مصلحة اللاعب والنادي على حد سواء.