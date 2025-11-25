نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل لاعبين يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم لاعب بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد سلامة، وكيل اللاعبين المعروف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر 2، عن وجود مفاوضات غير رسمية بين النادي الأهلي ونادي بتروجيت لضم اللاعب توفيق محمد.

وأوضح سلامة أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة تقديم عرض رسمي، مشيرا إلى أن الأمر لا يزال في بدايته وأن الاهتمام من جانب الأهلي قائم فقط على المستوى الأولي للاستطلاع.

ويشغل توفيق محمد مركز لاعب أساسي في صفوف بتروجيت، وقد أثبت نفسه خلال المباريات الأخيرة، ما جعله محط أنظار بعض الأندية الكبيرة، وفقا لتصريحات وكيله.

واختتم سلامة تصريحاته بالتأكيد على أن متابعة مستقبل اللاعب تتم بعناية، وأن أي خطوة رسمية ستكون متوافقة مع مصلحة اللاعب والنادي على حد سواء.