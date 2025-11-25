نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد السلة: الحكام طبقوا اللائحة والأهلي فاز بعد انسحاب الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، تفاصيل الأزمة التي شهدتها مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة دوري المرتبط لكرة السلة، مؤكدا أنها سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وقال مصيلحي، في مداخلة هاتفية عبر قناة MBC مصر 2 ببرنامج الكورة مع فايق، إن اتحاد السلة لم يكن يتوقع ما حدث على الإطلاق، موضحا أنه تم عقد جلسة عاجلة مع مسؤولي الأهلي والاتحاد السكندري عقب توقف اللقاء، وتم الاتفاق خلالها على إخلاء الجماهير من الصالة.

وأشار رئيس اتحاد السلة إلى أن النادي الأهلي أصر على استكمال المباراة بعد إخلاء المدرجات، في الوقت الذي غادر لاعبو الاتحاد السكندري أرض الملعب، مضيفا أن حكام اللقاء طبقوا اللائحة التي قضت باحتساب النتيجة لصالح الأهلي.

وأكد مصيلحي أن الأهلي توج بلقب دوري المرتبط لكرة السلة بعد انسحاب فريق الاتحاد السكندري ورفضه العودة للملعب، لافتا إلى أن الاتحاد حاول بالفعل تأجيل المباراة بعد فترة التوقف الطويلة، إلا أن الأهلي تمسك باللعب في الموعد ذاته.

وأوضح أنه كان يتمنى إعادة المباراة في وقت لاحق دون جمهور حفاظا على استقرار المسابقة، مشيرا إلى أن الاتحاد السكندري سيتقدم باعتراض رسمي، وأن اتحاد السلة سينظر فيه خلال 48 ساعة وفق اللوائح.