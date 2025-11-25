نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل الأفضل لتوروب مع الأهلي حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم نادي الأهلي السابق، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم أمام شبيبة القبائل الجزائري في مستهل مشوار الفريق بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "شبيبة القبائل فريق صعب وليس سهل تمامًا تحديدًا في أول ١٥ دقيقة من المواجهة".

وشدد: "توروب نجح في تحويل أداء الفريق وجعل الشناوي يلعب على الكرات الطويلة ويتجنب البناء من الخلف بسبب ضغط الفريق الجزائري".

وأضاف: "توروب بالفعل أشتغل خلال فترة التوقف الدولي على تصحيح الأخطاء التي كان يعاني منها الأهلي وبدأت تظهر بعض البصمات للمدرب الدنماركي على الفريق خلال الكرات الثابتة والعديد من الجمل التكتيكية وأيضًا على اللاعبين البدلاء وهذا ظهر في تألق مصطفى شوبير بعد نزوله".

وواصل: "مباراة شبيبة القبائل هي الأفضل لتوروب مع الأهلي حتى الآن منذ توليه مهمة تدريب المارد الأحمر".

واختتم: "الأهلي كان قادرًا على الفوز أمام شبيبة القبائل بنتيجة كبيرة، ومجموعة الأحمر في دوري الأبطال هذا الموسم قوية والأهلي قادر على التأهل لربع النهائي".