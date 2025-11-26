نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بايرن ميونخ × آرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن أبوابه الليلة لاستضافة مواجهة نارية تجمع بين أرسنال وبايرن ميونخ، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا. مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، وكل فريق يدخل المواجهة بهدف واحد فقط: الفوز ولا شيء غيره.

أرسنال يستغل عامل الأرض والجمهور، بينما يدخل بايرن ميونخ اللقاء بثقة كبيرة بعد نتائجه القوية في البطولة حتى الآن، مما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا شديدًا يترقبه عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

مباراة أرسنال وبايرن ميونخ اليوم



يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف فقط. الفريق الألماني يسعى إلى حسم التأهل وقطع خطوة أكبر نحو صدارة المجموعة.

أما أرسنال، فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة جدًا بعدما واصل تصدره للدوري الإنجليزي بفوز كبير على توتنهام بنتيجة 4-1. ويدرك ميكيل أرتيتا أن الانتصار أمام بايرن ميونخ سيكون رسالة قوية لبقية المنافسين في التشامبيونزليج.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبايرن ميونخ اليوم



تنطلق صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. وتنقل قناة beIN Sports HD2 المواجهة بشكل حصري ضمن تغطيتها لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تردد قناة بي إن سبورت 2



على نايل سات:

التردد 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

على عرب سات:

التردد 10810

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا



بايرن ميونخ في الصدارة برصيد 12 نقطة

أرسنال في الوصافة بنفس الرصيد وبفارق الأهداف

المباراة تحمل نكهة كروية خاصة، نظرًا للتاريخ الكبير للفريقين وقوة العناصر الموجودة داخل أرض الملعب، ما يجعلها واحدة من أكثر مواجهات الجولة انتظارًا لدى الجمهور الأوروبي والعربي.

بايرن ميونيخ.. عملاق لا يعرف الخسارة

على الجانب الآخر، يدخل بايرن ميونيخ المباراة وهو في قمة مستواه الفني، حيث لم يخسر الفريق في آخر 21 مباراة متتالية، كما حقق الفوز في جميع مبارياته الأربع في دوري الأبطال، ليؤكد أنه لا يزال فريقًا مرعبًا مهما تغيّر اللاعبون أو المدربون.