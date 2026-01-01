الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، للوقوف في محطات آسيوية وعالمية مهمة خلال العام الحالي 2026، بحثًا عن انجازات جديدة تضاف إلى سجل الإنجازات السابقة.

محطات آسيوية وعالمية مهمة تنتظر الرياضة الأردنية في 2026

ويشهد العام 2026، استحقاقات مهمة وحاسمة وغير مسبوقه، يتصدرها مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه في انجاز غير مسبوق، الأمر الذي يجعل أفئدة الأردنيين ترحل لمرافقة منتخب النشامى في مهمته العالمية المتمثلة بالمشاركة في المونديال الذي ينطلق في الولايات الأميركية المتحدة والمكسيك وكندا في شهر حزيران المقبل.



وتعتبر المشاركة في المونديال الحدث الأهم للرياضة الأردنية في العام الجديد، خاصة وأن سقف الطموحات والآمال ارتفع في ظل التطور الكبير لمنتخب النشامى.



وفي كرة القدم أيضًا، يبدأ المنتخب الأولمبي رحلته في بطولة كأس آسيا التي تنطلق الأسبوع المقبل في السعودية، حيث يعلق الجمهور آمالاً كبيرة على هذه المشاركة التي تأتي بعد سلسلة انجازات للمنتخب الأول.



ويشهد العام الجديد الكثير من المحطات الرياضية الكبرى للرياضة الأردنية يبرز منها، مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد، في البطولة الآسيوية التي تقام في الكويت، في محطة مهمة لمنتخب اليد.



وعلى صعيد كرة السلة، يواصل المنتخب الوطني مساعيه للتأهل للمرة الرابعة إلى كأس العالم، ويستأنف خلال شهر شباط المقبل منافسات البطولة الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث يخوض المنتخب مباراتين خلال شهر شباط أمام منتخبي ايران والعراق، حيث تقرر اقامتهما في بيروت.



وتعد مشاركات منتخبي الكراتيه والتايكواندو في العديد من البطولات العالمية محطات مهمة للرياضة الأردنية في العام الجديد، خاصة وأن منتخبي التايكواندو والكراتيه من افضل المنتخبات في آسيا والعالم، من خلال النتائج اللافتة في جميع المشاركات والتي تقود إلى منصات التتويج وإحراز الميداليات.



ويؤكد الخبير الأردني في كرة القدم المحلية والمحاضر الدولي والأسيوي زياد عكوبة، أن المنتخبات الوطنية في جميع الرياضات ينتظرها مشاركات خارجية مهمة في العام الجديد، ولكن أهمها مشاركة منتخب النشامى في المونديال.



وقال عكوبة إن منتخب النشامى يتصدر المشهد، وأن جميع الأردنيين والأشقاء العرب يترقبون بشغف هذه المشاركة الأردنية التاريخية في المونديال.



بدوره، قال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، إن المنتخبات الوطنية للتايكواندو ينتظرها استحقاقات مهمة على مدار العام، معربًا عن ثقته بقدرة التايكواندو الأردنية على جعل عام 2026 حافلاً بالانجازات، كما هو خلال الأعوام الماضية.



المشجع الرياضي ماهر موسى، قال إنه ورغم عشقه لمتابعة الانجازات الرياضية في مختلف الألعاب، إلا أن العام الحالي لن يكون مشابهًا للأعوام الماضية، وسينصب التركيز على النشامى في المونديال، مستدركًا أن هناك استحقاقات كثيرة للمنتخبات الوطنية هذا العام، سنتابعها بشغف لتشجيع اللاعبين، ولكن الشغف الأكبر سيكون في متابعة منتخب النشامى في المونديال.



يشار إلى أن غالبية المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب، تنتظرها محطات مهمة في العام الجديد، على أمل أن يتواصل تألق الرياضي الأردني في مختلف المحافل.