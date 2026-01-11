روما يقاسم ميلان المركز الثاني
ارتقى فريق روما إلى المركز الثالث مؤقتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ساسوولو 2 ـ 0 مساء السبت ضمن الجولة العشرين من المسابقة.
وسجل روما الهدف الأول في الدقيقة 76 بواسطة الفرنسي مانو كوني، ثم أضاف الأرجنتيني ماتياس سوله الهدف الثاني في الدقيقة 79.
ورفع فريق العاصمة الإيطالية رصيده إلى 39 نقطة، متساويا مع ميلان صاحب المركز الثاني ومتأخرا بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، في المقابل ظل ساسوولو في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.
وفي باقي المباريات، أنقذ البديل الكرواتي مارتن باتورينا فريقه كومو من الخسارة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، بتسجيله هدف التعادل القاتل أمام بولونيا 1-1 على أرضه.
ورفع كومو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، متقدما بمركزين وسبع نقاط عن بولونيا.
وأخفق أودينيزي في تحقيق فوز ثان كان في متناوله، واكتفى بالتعادل مع ضيفه بيزا 2-2، ورفع أودينيزي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي بيزا في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.
