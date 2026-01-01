الرياض - كتبت رنا صلاح - سيغيب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، بعد أن أكدت فحوص الرنين المغناطيسي التي أجريت يوم الأربعاء تدهور حالته في الركبة، وفق ما أوردته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

كيليان مبابي خارج كأس السوبر الإسباني

بذلك، سيفقد اللاعب المشاركة في كأس السوبر الإسباني المقرر بين 7 و11 يناير في السعودية، إضافة إلى مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن كيليان مبابي كان يعاني من بعض الانزعاج في الركبة خلال المباريات الأخيرة في الليغا، ولم تكن حالته مثيرة للقلق بالنسبة للطواقم الطبية، لكن نتائج الفحوص الأخيرة دفعت النادي لاتخاذ قرار بإراحته لتجنب تفاقم الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب شعر بعدم قدرته على التسارع خلال الركض، وهو ما أثار قلقه، خاصة بعد مشاركته في جميع مباريات الموسم حتى الآن، ما أدى إلى تفاقم المشكلة في الركبة.

الآن، سيتحدد ما إذا كان غيابه سيقتصر على الثلاثة أسابيع المحددة أو إذا كان بالإمكان تقصير الفترة للتقليل من تأثير غيابه على المباريات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على كأس السوبر الإسباني التي أصبح مؤكدًا أنه لن يشارك فيها.

وأكد ريال مدريد الخبر لاحقًا عبر بيان طبي موجز:

“بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيصه بارتجاج في الركبة اليسرى، وهو تحت المراقبة لمتابعة تطور حالته.”