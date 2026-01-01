الرياض - كتبت رنا صلاح - تُوج فريق الوحدات بلقب بطولة دوري الشباب (ت19) لأندية النخبة، بعد فوزه على نظيره البقعة 2-0، في مباراة أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن استكمال مباريات الجولة الثامنة من البطولة.

الوحدات يتوّج بلقب دوري الشباب تحت 19عاما

وسلم نائب الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، فليح الدعجة، فريق الوحدات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بحضور رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور.

واستقر الوحدات في صدارة ترتيب فرق دوري النخبة برصيد 22 نقطة، ثم الفيصلي بـ19 نقطة، والحسين بـ17، وسهل حوران 13، البقعة بـ12، والعربي أخيرًا بنقطة واحدة.

وأقيمت منافسات الدور الثاني لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.