أرسنال في مهمة الثأر والسيتي يتربص

أرسنال في مهمة الثأر والسيتي يتربصيوجه فريق أرسنال مضيفه بورنموث غداً السبت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بطموح مواصلة تصدر ترتيب فرق الدوري.

ويسعى أرسنال المتصدر لتعزيز وضعه في قمة ترتيب البطولة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 45 نقطة، في حين يحتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

وكان قد فاز في الجولة الماضية على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف، في حين تعادل بورنموث مع تشيلسي بهدفين لكلا منهما.

ويطمح أرسنال لتوسيع فارق النقاط أمام مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة، ويلتقي مع تشيلسي بعد غد الأحد في قمة مباريات هذه الجولة.

ويتطلع مانشستر سيتي للتمسك بحظوظه في المنافسة على اللقب بالرغم من تعثره في العديد من المباريات خلال هذا الموسم، كان آخرها في الجولة الماضية بعد تعادله سلبا أمام سندرلاند.

الأمر كذلك بالنسبة لتشيلسي الذي يعاني من تراجع النتائج، حيث تعادل مع بورنموث في الجولة الماضية، وأسفر هذا التراجع عن إقالة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، ويأمل تشيلسي أن يحقق الفوز أمام مانشستر سيتي من أجل العودة للمسار الصحيح.

وتنطلق منافسات الجولة العشرين غدا السبت بلقاء يجمع أستون فيلا مع نوتنغهام فورست.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة، في حين يحتل نوتنغهام فورست المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

ويلتقي أيضا وولفرهامبتون مع وست هام يونايتد، وبراتيون مع بيرنلي.

وتستكمل بعد غد الأحد مباريات هذه الجولة، حيث يلتقي ليفربول حامل اللقب مع فولهام.

ويسعى ليفربول للعودة لطريق الانتصارات بعد تعادله سلبا مع ليدز يونايتد، ليكتفي بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع.

كما يلتقي في اليوم نفسه، نيوكاسل يونايتد مع كريستال بالاس، وليدز يونايتد مع مانشستر يونايتد، وإيفرتون مع برينتفورد، وتوتنهام مع سندرلاند.