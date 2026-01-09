سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي
أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه، عقب فوزه على مارسيليا بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي يوم الخميس على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.
تقدّم سان جيرمان بفضل عثمان ديمبلي بعد 13 دقيقة من البداية، وأدرك الإنجليزي مايسون غرينوود التعادل لمارسيليا في الدقيقة 76، قبل أن يتقدم مجدداً بهدف عكسي سجله المدافع الإكوادوري ويليام باتشو بالخطأ في مرمى فريقه قبل 3 دقائق من النهاية، لكن البرتغالي البديل غونسالو راموس سجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وفرض الحارس لوكاس شوفالييه نفسه نجما لـ"كلاسيكو" الكرة الفرنسية بتصديه لركلتي الدنماركي ماثيو أورايلي والعاجي حميد تراوري وقاد فريقه لإحراز لقبه الأول في العام الحالي.
وفاز سان جرمان بالنسخة الـ12 من الـ13 الأخيرة لكأس الأبطال، حيث كان ليل الوحيد الذي تمكن من خرق هيمنته بفوزه عليه 1-0 عام 2021، بينما يبحث مارسيليا عن لقبه الأول في المسابقة منذ 2011.
