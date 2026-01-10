السنغال تُسقط مالي وتبلغ المربع الذهبي
بات منتخب السنغال أول المتأهلين للدور نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب بتغلبه على منافسه منتخب مالي 1-صفر يوم الجمعة في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.
وسجل إليمان ندياي هدفا بعد 27 دقيقة، مستغلا خطأ فادحاً من حارس المرمى ليضع السنغال في المقدمة في مباراة قمة متوترة ضد جارتها في غرب أفريقيا.
وشهد اللقاء طرد إيف بيسوما لاعب مالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثاني.
وسينتظر منتخب السنغال الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار الذي سيقام يوم غدٍ السبت.
