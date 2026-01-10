أخبار اليمن : بلدية غزة تناشد المجتمع الدولي التدخل للتخفيف من حدة الكارثة

بلدية غزة تناشد المجتمع الدولي التدخل للتخفيف من حدة الكارثةناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته والتدخل للتخفيف من حدة الكارثة التي يتعرض لها القطاع جراء المنخفض الجوي الذي زاد من معاناة السكان.

وأكدت البلدية، اليوم، أنها تعمل في ظل ظروف صعبة وقاسية وأزمة مالية خانقة، أدت لعدم قدرتها على صرف رواتب وسلف للموظفين، إضافة إلى نقص الإمكانيات والآليات وحالة الدمار غير المسبوق.. مشيرة إلى أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لمتابعة المنخفض الجوي رغم ضعف الإمكانيات، وحالة الدمار الكبير والواسع في المدينة الذي سببه الاحتلال خلال حرب الإبادة.

ويعيش آلاف النازحين الفلسطينيين في خيام مهترئة وغير قادرة على تحمّل الأمطار والرياح، كما أن عشرات المباني السكنية آيلة للسقوط ويسكنها نازحون في ظل غياب البدائل.

وتتفاقم معاناة أكثر من مليون نازح في قطاع غزة مع حلول الشتاء، في ظل التأخير المستمر في إدخال مواد الإعمار ومواد الإيواء، وعلى رأسها الكرفانات.

وأدت الأحوال الجوية إلى غرق مئات الخيام وتحولها إلى برك مائية، الأمر الذي عمّق مأساة النزوح وترك آلاف العائلات، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف إنسانية تهدد حياتهم وصحتهم بشكل مباشر.