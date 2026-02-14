الرياض - كتبت رنا صلاح - قبل جولة تفاوض جديدة مقررة الأسبوع المقبل، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "التحرك" للتوصل إلى اتفاق مع روسيا وإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

ترامب يحض زيلينسكي على التحرك لإنهاء الحرب

وصرح الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض "على زيلينسكي أن يتحرك.. روسيا تريد التوصل إلى اتفاق وعلى زيلينسكي أن يتحرك.. وإلا سيضيع فرصة جيدة جدا".

يأتي ذلك بعدما أعلنت روسيا وأوكرانيا الجمعة عن عقد جولة جديدة من المحادثات برعاية أميركية في جنيف يومي 17 و18 شباط/فبراير، إيذانا ببدء المرحلة التالية من المفاوضات الشاقة الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأكد الجانبان علنا أن المحادثات كانت مثمرة، إلا أن موسكو وكييف لا تزالان متباعدتين في وجهات النظر حول قضية الأراضي وهي قضية محورية.