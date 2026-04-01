البوسنة تحرم إيطاليا من التواجد في كأس العالم للمرة الثالثة وتأهل تركيا والسويد

البوسنة تحرم إيطاليا من التواجد في كأس العالم للمرة الثالثة وتأهل تركيا والسويدأخفق منتخب إيطاليا مجددًا في فك عقدة التأهل إلى كأس العالم، بعد الخسارة في عقر دار البوسنة والهرسك بركلات الترجيح (4-1)، بعد التعادل (1-1)، مساء الثلاثاء، في نهائي الملحق المؤهل لمونديال 2026.بهذا يفشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى آخر 3 نسخ من المونديال بعد عامي 2018 و2022، لتتنظر كتيبة الأزوري 4 أعوام أخرى، بينما تأهل منتخب البوسنة للمرة الثنية في تاريخه.أحرز هدف المباراة الأول مويس كين مهاجم إيطاليا في الدقيقة 15، مستغلًا تمريرة خاطئة من حارس البوسنة نيكولا فاسيليتش، وتعادل هاريس تاباكوفيتش للبوسنة في الدقيقة 79.وسيشارك المنتخب البوسني في المجموعة الثانية بالمونديال، رفقة منتخبات كندا وقطر وسويسرا.جاءت المباراة ضعيفة المستوى من جانب لاعبي الأزوري، خاصة على الصعيد الهجومي، إذ لم يهددوا مرمى أصحاب الأرض كثيرًا، خاصة بعد تسجيل الهدف.وشكلت الدقيقة 42 صدمة لجماهير إيطاليا، بعد تلقي المدافع أليساندرو باستوني بطاقة حمراء مباشرة، بعد عرقلته أمار ميميتش لاعب البوسنة وهو في طريقه نحو مرمى الأزوري.ولعب منتخب إيطاليا الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين، وانتظر في الخلف محاولًا الدفاع عن هدفه، وسط ضغط مكثف من لاعبي البوسنة الذين اعتمدوا على التسديدات البعيدة والكرات العرضية.ونجح الحارس جيانلويجي دوناروما في إنقاذ أكثر من فرصة حقيقية للاعبي البوسنة، وأهدر مويس كين فرصة مؤكدة في الدقيقة 60، بعدما انفرد بحارس البوسنة من منتصف الملعب لكنه سدد بعيدًا عن المرمى.وفي الدقيقة 79 أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق البديل هاريس تاباكوفيتش الذي تابع رأسية المخضرم إدين دجيكو التي تصدى لها دوناروما بسهولة في الشباك.وحاول منتخب البوسنة استغلال حماس جماهيره في المدرجات، وخطف هدف قاتل، لكن دوناروما واصل تألقه وأنقذ حلم الطليان في بلوغ المونديال، لتتجه المباراة نحو شوطين إضافيين.لم يتغير الوضع كثيرًا في الشوطين الإضافيين، وحاول المنتخبان ببعض الفرص على استحياء، لكون دون تغير في النتيجة، ليتجها إلى ركلات الترجيح.أحرز لمنتخب البوسنة في ركلات الترجيح كل من: تاهيروفيتش وتاباكوفيتش وألاجيكوفيتش وباجراكتيفيتش.فيما سجّل منتخب إيطاليا ركلة واحدة عن طريق تونالي وأهدر إسبوزيتو وكريستانتي ركلتين.

تركيا تتأهل

الى ذلك بلغ منتخب تركيا نهائيات كأس العالم 2026 بعد تحقيقه الفوز على مستضيفه منتخب كوسوفو 1-0 في نهائي المسار الثالث من ملحق التصفيات الأوروبية الثلاثاء.

وسجل الهدف الوحيد كريم أكتوركو أوغلي 53 حارماً كوسوفو من بلوغ أول بطولة كبرى بعد نحو عقد من انضمامها إلى الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا).

وسيلعب المنتخب التركي في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة، الباراغواي وأستراليا.

السويد الى النهائي

كما تأهّل منتخب السويد إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على ضيفه المنتخب البولندي 3-2، الثلاثاء، في نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وسيلعب منتخب السويد في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا، اليابان، وتونس.

وقاد فيكتور يوكيريس منتخب السويد إلى النهائيات للمرة الثانية فقط في آخر 20 عاماً، بتسجيله هدف الفوز.

وسجل مهاجم أرسنال الإنجليزي هدف التأهل في الدقيقة 88 من اللقاء، فيما كان الهدفان الآخران لأنتوني إيلانغا (19) وغوستاف لاغيربييلكه (44) وهدفا بولندا لنيكولا جاليفسكي (33) وكارول سفيديرسكي (55).

وستلعب السويد للمرة الثالثة عشرة في المونديال.

ولعب يوكيريس الدور الرئيس في عودة السويد إلى النهائيات بعد غيابها عن نسخة 2022، بتسجيله ثلاثية الفوز على أوكرانيا 3-1 في نصف نهائي هذا المسار، معوضاً بأفضل طريقة غياب مهاجم ليفربول الإنجليزي ألكسندر إيزاك للإصابة.

التشيك الى نهائي المونديال

تأهل منتخب التشيك إلى نهائيات كأس العالم عقب الفوز على نظيره المنتخب الدانماركي بركلات الترجيح بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل 2-2.

وتقدم منتخب التشيك عن طريق بافل سولك في الدقيقة 4، في حين سجل يواكيم أندرسون هدف التعادل لصالح الدانمارك في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 101 سجل لاديسلاف كرييتشي هدف ثاني لصالح التشيك، في حين سجل كاسبر هوج هدف التعادل لصالح الدانمارك في الدقيقة 112.

وابتسمت ركلات الحظ الترجيحية لصالح المنتخب التشيكي بنتيجة 3-1.

