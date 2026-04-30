بعد 21 عاماً.. دويتو يجمع شيرين وبهاء سلطان في مفاجأة من العيار الثقيل تعود النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ومواطنها بهاء سلطان بعمل فني مشترك وذلك بعد إقرأ المزيد

في مفاجأة من العيار الثقيل، تعود النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ومواطنها بهاء سلطان، بعمل فني مشترك وذلك بعد 21 عاماً من آخر تعاون فني بينهما إذ اجتمعا في 20005 في ديو "وبناقص حياتي معاك".

فقد ذكرت مصادر، أن الأغنية ستحمل عنوان "الغلاوة"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، على أن يُطرح العمل في عيد الأضحى بإنتاج حمدي بدر، بحسب ما نقله موقع "إي تي بالعربي".

وهذا العمل سيكون ثاني ديو لشيرين بعد الديو المقرر مع محمد حماقي، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

كما أن شيرين لن تقوم بتصوير أي كليبات في الوقت الحالي حتى تستعيد عافيتها بشكل طبيعي، وتعود تدريجياً لنشاطها الفني.

وفي وقت سابق، كشفت شيرين تفاصيل عودتها الفنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، موضحة أنها تعمل على طرح أغنيات جديدة بانتظام. وأضافت أنها تخطط لإطلاق أغنية كل أسبوعين حتى نهاية فصل الصيف، بهدف تعزيز حضورها على الساحة الغنائية واستعادة نشاطها الفني تدريجياً.