قمة نارية بين الريال والبايرن غداً

قمة نارية بين الريال والبايرن غداًتحتضن العاصمة الإسبانية مدريد، غدًا الثلاثاء، قمة كروية تجمع ريال مدريد الإسباني وضيفه بايرن ميونخ الألماني على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتُعد هذه المواجهة هي الـ29 في تاريخ لقاءات الفريقين، وهو الرقم الأعلى لأي مواجهة ثنائية في تاريخ المسابقة القارية، حيث يطلق عليها مباراة "كلاسيكو أوروبا" نظرًا للتاريخ الحافل والقيمة الفنية الكبيرة لكلا الناديين.

ويدخل ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري برصيد 15 لقبًا، المباراة وسط ظروف فنية متذبذبة هذا الموسم، حيث شهدت أروقة النادي إقالة المدرب تشابي ألونسو وتعيين ألفارو أربيلوا بدلًا منه.

ويدخل الفريق الإسباني مواجهة الغد بعد خسارة محلية أمام ريال مايوركا بهدفين لهدف، ما أدى إلى اتساع الفارق خلف المتصدر برشلونة إلى سبع نقاط في الدوري الإسباني، وهو ما قد يدفع النادي الملكي لتركيز جهوده بشكل كامل على بطولته المفضلة (أبطال أوروبا).

ووصل ريال مدريد لهذا الدور بصعوبة بعد اجتياز بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف في ملحق دور الـ16، ثم الفوز العريض على مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي دور الـ 16.

على الجانب الآخر، يصل بايرن ميونخ إلى مدريد بصفته أحد أفضل الفرق أداء في القارة هذا الموسم تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، ولم يتلق الفريق البافاري سوى خسارتين فقط في 43 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، وتعود آخر هزيمة له إلى 24 يناير الماضي أمام أوجسبورج بهدفين لهدف في الدوري الألماني.

وتأهل بايرن مباشرة إلى دور الـ16 بعد وقوعه في المركز الثاني في مرحلة الدوري خلف أرسنال، قبل أن يكتسح أتالانتا الإيطالي بنتيجة إجمالية بلغت 10/2 في مجموع المباراتين، وفي الدوري الألماني، يتصدر بايرن الجدول بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وفي المواجهة الأخرى تقام مباراة سبورتينغ لشبونة ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا على ملعب "خوسيه ألفالادي" في لشبونة.

وبلغ آرسنال ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مع باير ليفركوزن الألماني 1-1 في ذهاب ثمن النهائي، وفاز عليه إياباً 2-صفر.

وبدوره وصل سبورتينغ لشبونة ربع النهائي بعدما فاز على بودو غليمت النروجي 5-صفر إياباً، عقب خسارته أمامه ذهاباً صفر-3 في ثمن النهائي.