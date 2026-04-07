نابولي يحرم ميلان من الوصافة

نابولي يحرم ميلان من الوصافةأزاح نابولي ضيفه ميلان عن وصافة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز عليه 1-0، في ختام المرحلة الحادية والثلاثين.

سجل ماتيو بوليتانو هدف المباراة الوحيد لحامل اللقب نابولي في الدقيقة 79 بعدما تلقى كرة عرضية سددها داخل مرمى الضيوف.

ورفع نابولي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني في ترتيب المسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان بينما تجمد رصيد ميلان عند 63 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، حقق يوفنتوس فوزه السادس عشر هذا الموسم وجاء على حساب فريق جنوه 2 ـ صفر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

سجل هدفي المباراة جليسون بريمر وويستون ماكيني في الدقيقتين الرابعة والسابعة عشرة.

وبهذا الفوز استعاد يوفنتوس توازنه بعد التعادل مع ساسولو في الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن فريق كومو رابع الترتيب لينعش يوفنتوس آماله في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي المقابل، تجمد رصيد جنوه عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

كما تعثر كومو بتعادل سلبي مع أودينيزي ضمن ذات الجولة.