البايرن يُسقط الريال في معقله

البايرن يُسقط الريال في معقلهقطع بايرن ميونخ الألماني شوطاً كبيراً نحو نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتحقيقه فوزه الأول في معقل ريال مدريد الإسباني منذ 2001، وجاء بنتيجة 2-1 الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي.

ويدين بايرن بفوزه على حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (15) إلى الكولومبي لويس دياز (15) والإنجليزي هاري كين (46) اللذين وضعاه في المقدمة 2-0، قبل أن يقلص الفرنسي كيليان مبابي الفارق (74).

ويقام الإياب الأربعاء المقبل في ميونخ، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي مع باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب أو ليفربول الإنجليزي اللذين يلتقيان ذهاباً يوم الأربعاء في باريس.

وفي مباراة أخرى من الدور ذاته، تغلب أرسنال الإنجليزي على مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بهدف دون رد، سجله كاي هافيرتز في الدقيقة (90+1)، ليعود الفريق الإنجليزي إلى أرضه بخياري الفوز أو التعادل لبلوغ نصف النهائي في لقاء الإياب الأسبوع المقبل.