إجراء قرعة كأس الجمهورية

إجراء قرعة كأس الجمهوريةأجريت بمقر الاتحاد العام لكرة القدم بالعاصمة صنعاء، اليوم، مراسم قرعة كأس الجمهورية للموسم الكروي 2025 / 2026م بمشاركة 40 فريقاً من أندية الدرجتين الأولى والثانية وعدد من أندية الدرجة الثالثة.

واستعرض رئيس لجنة المسابقات الدكتور أبو علي غالب، آلية القرعة، حيث تم تقسيم الأندية جغرافياً بحسب التقارب الجغرافي للمحافظات وفق تصنيف الأندية على ثلاثة مستويات.

وضم المستوى الأول أندية الدرجة الأولى وعددها 14 فريقاً، والمستوى الثاني الفرق الأكثر استمرارية في الدرجة الثانية وعددها 10 فرق، وضم المستوى الثالث 16 فريقاً شاركت مؤخراً في الدرجة الثانية.

حيث تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولاً إلى تحديد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب.

وفيما يلي نتائج القرعة:

1- وحدة صنعاء × أهلي تعز

2- هلال الحديدة × الفائز من (آزال صنعاء × الفتح ذمار)

3- الفائز من (شباب الجيل × شباب عبس) × اليرموك

4- شعب صنعاء × شباب البيضاء

5- شعب إب × الصقر تعز

6- اتحاد إب × الفائز من (أهلي الحديدة × 22 مايو)

7- الفائز من (الرشيد تعز × شباب المحويت) × أهلي صنعاء

8- طليعة تعز × العروبة

9- اتحاد حضرموت × التلال عدن

10- شعب حضرموت × الفائز من (الحسيني لحج × العين أبين)

11- الفائز من (أهلي عدن × خنفر أبين) × فحمان أبين

12- الشعلة عدن × سلام الغرفة

13- وحدة عدن × سمعون

14- المكلا × الفائز من (النصر الضالع × تضامن شبوة)

15- الفائز من (وحدة المكلا × عرفان أبين) × السد مأرب

16- شمسان × تضامن حضرموت